Ceyhan korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Ceyhan Belediyesi tüm dünyada tedirginliğe ve can kayıplarına neden olan korona virüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin her yerine yaydı.

Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yaptı. Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yapan Ceyhan Belediyesi ekipleri, kafeler, restoranlar, kargo şirketleri, marketler, camiler, ilçe merkezindeki dükkanlar, parklar ve dolmuş durakları gibi virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlemler aldıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Umarım hem bizim aldığımız önlemler hem de vatandaşımızın bireysel olarak hijyen kurallarına özen göstermesi ile Ceyhan’da kovid19 salgınını yaşamayacağız. İlçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kargo şirketlerinde, devlet dairelerinde, hastanelerde, sağlık ocaklarında, camilerde, bankalarda, mağazalarda, toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Biz dezenfekte işlemlerine devam ederken, özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstündeki ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın salgın riskini atlatana kadar yasaklara ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.