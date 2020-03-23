Barınakta aç kalan köpekler birbirine yedi Adana’da, Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında aç kalan köpeklerin birbirlerini yemesiyle ilgili görüntüler hayvan severlerin büyük tepkisini çekti Dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra Kozan Belediyesi ekipleri barınakta yıkama ve ilaçlama çalışması yaptı, Büyükşehir Belediyesi mama getirdi

Adana’nın Kozan ilçesindeki hayvan barınağında aç kalan köpekler birbirlerini yedi. Kozan Belediye Başkanvekili Kenan Avan, dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kozan Belediyesine ait hayvan barınağında çekilen görüntülerde bakımsız oldukları gözlenen köpekler yerde parçaladıkları iki köpeği yiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından sabah erken saatte barınağa gelen Kozan Belediyesi yetkilileri barınakta yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.

Kozan Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Kaymakam Şafak Gürçam barınağa gelerek incelemelerde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesince Kozan Hayvan Barınağında görevlendirilen Veteriner Hekim Ali Çullu, “Bu hayvan ölümleri açlıktan dolayı değil hayvanların sürü bazında yönetildikleri için kavgadan dolayı birbirini yiyebileceklerini belirtti. Görüntü ne zaman çekildi bilmiyoruz. İçeriden bir personelin çektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



Büyükşehirden mama

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk ise barınağa mama desteği verdiklerini belirterek, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Biz bu durumda bile sokak hayvanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kozan'a da destek oluyoruz. Hayvanların açlıktan birbirine saldırdığı değil biri ölmüş diğeri parçalamışta olabilir. Bir sıkıntı var. Fotoğraflarda görüntülerde var bunu hep birlikte gidermeye çalışacağız. Hayvanların aç bırakıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.



Soruşturma başlattık

Kozan Belediyesi Başkanvekili Kenan Avan'da yaptığı açıklamada, "Hayvanların barınakta çok olduğunu gördüm. Gerekli soruşturmayı başlattık. Eğer bir kusur varsa bunu düzelteceğiz. Eğer personelin kastı varsa hemen bunu da yerine getireceğiz” dedi.

Barınağa gelerek incelemelerde bulunan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'da köpekleri tek tek inceledi zayıf olan köpeklerin nedenlerini sordu. Kaymakam Gürçam, "Bizim de tasvip etmediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Burası belediyemize ait bir alan. Köpeklere ait kısırlaştırma ve rehabilitasyon büyükşehrin görevi ama belediyemiz elinden geldiğince çalışma yapıyor. Bu son süreçte korona virüs salgını nedeniyle eksiltilmesi nedeniyle olmuş olabilir. Gecede personel görevlendirilmemiş. Uyuz köpek diye tarif edilen bölümde ölüm olması ve istemediğimiz görüntünün olması hoş bir durum değil. Gereken tedbirleri daha da sıkılaştırarak almış durumdayız. Takiplerini sıkı bir şekilde yapacağız” diye konuştu.

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