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Jandarma yaşlıların hizmetinde

İHA

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak için sıkı denetimlerini ve yardımlarını sürdürüyor.

Jandarma yaşlıların hizmetinde

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak için sıkı denetimlerini ve yardımlarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri evlerinden çıkmamaları için 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarmaya devam ederken temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşlı vatandaşların evde kalması için destek veriyor.
Kozan ilçesine bağlı 85 kırsal alanda denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri sokağa çıkan yaşlıları evlerine bırak ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine teslim ediyor. 65 yaş üstünde kırsalda yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ederken sokağa çıkan yaşlılar evde sıkıldıkları için hava almak için dışarı çıktıklarını ifade etti.

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