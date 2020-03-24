ATO’dan ücretsiz e-belge desteği

Adana Ticaret Odası (ATO) korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek ve virüsten üyelerini korumak için firma yetkililerinin odaya gelmeden, kendi iş yerlerinden ya da evlerinden internet üzerinden alabildikleri ebelgeleri ücretsiz olarak verecek.

ATO'nun Yönetim Kurulu Toplantısına Başkanlık yapan Başkan Vekili Yücel Bayram, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından biliyoruz. Üyelerimiz gerçekten zor durumda, ticaret yavaşlamadı adeta birden bire durdu. Tüm dünyayı etkileyen ve ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya bırakan kovid19 virüsünün açtığı zararı hafifletmek adına da bazı çalışmalar yürütmekteyiz. Üyelerimizi desteklemek için yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Bugünden itibaren başlamak üzere virüs tehdidi geçene kadar, üyelerimizin internet ortamından eimzalı olarak alacakları ebelgelerden ücret almayacağız. Ücretiz vereceğimiz ebelgeler, üyelerimizce en çok alınan; Oda Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi ve Firma Ortakları Belgesi olacak ve en önemlisi de bu sayede üyelerimiz evlerinden ya da iş yerlerinden çıkmak zorunda kalmadan bu belgeleri internet üzerinden eimzalı olarak alabildikleri için Odaya gelmek zorunda kalmayacaklar” dedi.

Bayram, açıklamasının devamında, şunları kaydetti:

“Tüm dünya korona virüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacağı aşikar. Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizi her alanda destekleyerek bu sürecin de en az zararla atlatılmasına katkı sunmak istiyoruz. Ayrıca üyelerimize daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına Odamızın mesai saatlerinde düzenlemeye gittik. Odamız sabah 09.00 12.00 öğleden sonra 13.0016.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Birlik ve beraberlik içinde bu salgından da elbette kurtulacağız. Bu vesileyle, salgından dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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