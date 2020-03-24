Ceyhan’da 2,5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2,5 ton kaçak madeni yağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda 80 AAY 857 plaka aracın Adana'dan Osmaniye'ya kaçak akaryakıt yapımında kullanılan madeni yağ getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler içerisinde O.Ö., S.S. ve İ.A. isimli şahısların bulunduğu araçta inceleme yaptı. 3 adet birer tonluk tanklar içerisinde 2,5 ton madeni yağ ve yağların aktarımında kullanılan 1 adet elektrikli motor ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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