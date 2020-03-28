Adana'daki Suriyelilere Arapça anonslarla 'evde kalın' çağrısı

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polis, ekip araçlarıyla ülkelerindeki savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyelilere, Arapça 'evde kalın' çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek amacıyla Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yaptı. Polis, alışveriş yapan ve işyerlerini açan Suriyelileri ekip otolarından Arapça 'Dikkat dikkat kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için zorunlu haller dışında evden çıkmayın' anonslarıyla uyardı.

Ardından sokak aralarına giren ekipler, Suriyelileri tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-28 12:04:25



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