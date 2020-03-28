ASKİ analiz sonucunu açıkladı: "Adanalılar Çatalan içme suyunu gönül rahatlığıyla içebilir"

Son günlerde Adana’da içme suyuyla ilgili yapılan bazı spekülatif bildirimlerle ilgili olarak Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) açıklama yapıldı. Güncel analiz raporlarının da eklendiği açıklamada, Çatalan içme suyunun gönül rahatlığıyla içilebileceği ifade edildi.



ASKİ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Adana’nın içme suyunu temin eden Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi, tam otomasyon sistemi ile 7/24 aralıksız olarak çalıştırılmaktadır. Arıtılmış su ve ham su, 3 ayrı laboratuvar tarafından denetlenmektedir. Bunlar; Adana Halk Sağlığı Laboratuvarı, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 1 adet özel akredite laboratuvarı ve ASKİ’nin kendi laboratuvarıdır. Çatalan içme suyundan günlük numuneler alınmakta ve su kalite parametre analizleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kalite ve dezenfeksiyon açısından haftalık düzenli kontroller ve izlemeler gerçekleştirilmektedir. Çatalan içme ve kullanma suyu; Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalite standartlarına uygundur. Son günlerde Çatalan suyu ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. İçme ve kullanma suyumuz son derece sağlıklıdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün vatandaşlarımız tarafından gönül rahatlığı ile tüketilebilir.”

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