Adana'da sahte içki operasyonu

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da, polis tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere olan 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 2 evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekte geçti. Adreslere baskın düzenleyen polis, piyasa değeri 355 bin lira olan 1750 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen içkiler imha edildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-30 10:31:12



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