Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı

DHA

Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı


Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, yalnız yaşadığı evinde düşerek, 2 gün boyunca yardım bekleyen Nebile Zihinli'yi (89), itfaiye görevlisi kapıyı kırarak kurtardı.
Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve evden dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri hasta kişileri kontrol etmek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Nebile Zihinli'nin evine geldiğinde yaşlı kadının yardım istediğini fark etti. Ayağı kayıp yere düştükten sonra yerinden kalkamayan Zihinli'yi kapı kilitli olduğu için kurtaramayan görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlisi, evin kapısını tekme atarak kırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, 2 gündür yardım bekleyen yaşlı kadını kurtardı. 
Zihinli daha sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK
2020-03-30 14:15:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu
Adana´da yasağa rağmen pazarcılar çocuklarıyla birlikte çalıştı
YEREL HABERLER Adana´da yasağa rağmen pazarcılar çocuklarıyla ...
Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu 
YEREL HABERLER Adana'da otogarda izin kağıdı yoğunluğu 
(Görüntülü) Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vuruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisi bıçakla yaralayan şizofreni ...
(Görüntülü) Adana'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da sahte içki operasyonu
Başkan Kocaispir, ihtiyaç sahipleri için maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, ihtiyaç sahipleri için maaşını ...
Adana'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu
Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ayaklarından vuruldu
YEREL HABERLER Polisi bıçakla yaralayan şizofreni hastası ...
İran’dan Türkiye’ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Yasak olmasına rağmen İran karpuzları Ürdün karpuzu diye satılıyor" Doğan: “Tarım ve Orman Bakanlığımızdan önlem almasını istiyoruz”
YEREL HABERLER İran’dan Türkiye’ye kayıt dışı karpuz giriyor ...
Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale ...
Adana polisi hem uyarıyor hem yardım ediyor
YEREL HABERLER Adana polisi hem uyarıyor hem yardım ediyor
Gar kapandı, yolcular geri döndü Korona virüs tedbirleri nedeniyle Adana'da garın kapısına "Tren seferleri iptal edilmiştir" yazısı asıldı
YEREL HABERLER Gar kapandı, yolcular geri döndü Korona virüs ...
Adana'da kaçak içki operasyonu Polisin bir imalathaneye yaptığı operasyonda bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki operasyonu Polisin bir ...
Maskeli kişiden kuzenlere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maskeli kişiden kuzenlere sokak ortasında silahlı ...
Ceyhan’da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaymakam Yılmaz'dan köye giden vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz'dan köye giden vatandaşlara uyarı
Ceyhan evde kaldı
YEREL HABERLER Ceyhan evde kaldı
Araçlarını ağaçların altında doludan korudular Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Araçlarını ağaçların altında doludan ...
Sokak köpekleri oğlakları telef etti Besici Ahmet Akkurt, sokak köpeklerinin ahırdaki 11 oğlağını telef ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Sokak köpekleri oğlakları telef etti Besici Ahmet ...
Kozan’da kamu mallarına verilen zarar verildi
YEREL HABERLER Kozan’da kamu mallarına verilen zarar verildi
Adana Valiliği, sosyal medyadaki koronadan ölüm iddiasını yalanladı
YEREL HABERLER Adana Valiliği, sosyal medyadaki koronadan ölüm ...
Kimler seyahat izni alacak? Adana Valisi Mahmut Demirtaş, doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların yolculuklarının izne tabi olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Kimler seyahat izni alacak? Adana Valisi Mahmut ...
Merdiven altı sağlık malzemesi üreten iş yerine operasyon
YEREL HABERLER Merdiven altı sağlık malzemesi üreten iş yerine ...
Adana evde kaldı Yeni tip korona virüs nedeniyle Adana Valiliği 30 dakikada bir il genelinde "Sağlığınız için evde kalın" anonsu yaptı Sokaklar, parklar, caddeler bomboş kalırken trafik işaretlerine de "Evde kal" yazıldığı görüldü
YEREL HABERLER Adana evde kaldı Yeni tip korona virüs nedeniyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X