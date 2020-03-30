Adana'da kaçak içki operasyonu Piyasa değeri 28 bin 850 lira olan 525 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 28 bin 850 lira olan 525 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde kaçak içki imalatı ve satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenlendi.

V.M. A.U.M. ve E.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 28 bin 850 lira 525 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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