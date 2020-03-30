Adana'da polis, otoyolda koronavirüs denetimlerini artırdı

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra vatandaşların ateşini ölçtü.

Bu arada, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-03-30 15:46:44



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