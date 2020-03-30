Adana Demirspor’dan 6 bin adet erzak kolisi yardımı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Demirspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 6 bin adet koli dağıtmaya başladıklarını açıkladı. Sancak, "Çok değerli Adanalı hemşerilerimiz, Adana Demirspor yönetim kurulu, futbolcuları ve çalışanları olarak kendi içimizde başlattığımız ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın alınan 6 bin tane kumanya Adana Kızılay aracılığıyla dağıtılacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.