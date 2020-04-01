Polisten kaçan motosikletli 2 kişi, havalimanında yakalandı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da plakasını kapattıkları motosikletle polisten kaçan 2 kişi, girdikleri Adana Havalimanı'nda yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında devriye görevi yapan polis ekibi, üzerinde 2 kişinin bulunduğu plakası katlanarak kapatılan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Cadde boyunca birkaç kilometre kaçışını sürdüren şüpheliler, izlerini kaybettirmek için Adana Havaalanı'na girdi. Dış hatlar terminali yakınında motosikletten inen 2 şüpheli, kargo kısmına doğru yaya olarak kaçmak isterken, polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin, kuş hırsızlığı amacıyla dolaştıkları belirlenirken, plakayı gizlemek, dur ihtarına uymamak ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan haklarında cezai işlem uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-04-01 07:30:16



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