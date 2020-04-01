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Havadan, karadan, gölden korona uyarısı Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için helikopter, bot ve motosikletten megafonla "kendi ve halk sağlınız için evde kalın emniyette kalın" diye anons yaparak uyarıyor

İHA

Havadan, karadan, gölden korona uyarısı Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için helikopter, bot ve motosikletten megafonla "kendi ve halk sağlınız için evde kalın emniyette kalın" diye anons yaparak uyarıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması için helikopter, bot ve motosikletten megafonla "kendi ve halk sağlınız için evde kalın emniyette kalın" diye anons yaparak uyarıda bulundu.
Adana Emniyet Müdürlüğü vatandaşların virüsten etkilenmemesi için gecegündüz çalışıyor. Polis vatandaşların sokağa çıkarak virüsten etkilenmemesi için onları havadan, karadan ve Seyhan Baraj Gölünden uyardı. Helikopter ile Adana'nın genelini havadan tarayan polis vatandaşları megafonla "Kendi ve halkın sağlığı için evde kalın emniyette kalın" diyerek uyardı.
Karadan ise motosikletli yunus ekipleri yine megafonla vatandaşları uyardı. Seyhan Baraj Gölünde de su altı amirliği ekipleri botla gezerek megafonla göl kenarında oturan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Vatandaşların ikazlara uyarak evlerine gittikleri gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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