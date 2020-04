Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor

Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar" dedi.

İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.

Adana´da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi. Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, "İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar" diye konuştu.

Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, "İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar" dedi.

ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA

Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor. İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

