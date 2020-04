Başsavcı Yurdagül: Adana'daki cezaevlerinde pozitif vaka yok

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, koronavirüs önlemleri kapsamında ceza infaz kurumlarında tedbirlerin sıkı tutulduğunu belirterek, Adana´daki ceza infaz kurumlarında pozitif hiçbir vakanın olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde uygulanan tedbirlerin 2 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Bu tedbirlere göre cezaevlerinde bulunan tutuklu, hükümlü ve görevli personellerin olduğu bölümler izole edildi. Cezaevlerinde bulunan ekipler, temasın yoğun olduğu bölgelerde periyodik olarak dezenfekte çalışması yaparken, cezaevi giriş çıkışlarında tüm personellerin ateş ölçümü yapılıyor. Salgının olabildiğince önlenmesi adına alınan tedbirler kapsamında izole edilen bölümlere ise dışarıdan hiçbir giriş ve çıkışa izin verilmediğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, tedbirler konusunda taviz vermediklerini söyledi.

Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu belirten Yurdagül, "Çünkü burada yakınları bulunan vatandaşlarımız, onların durumları hakkında endişelenebiliyorlar. Bu endişelerin yersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda Adalet Bakanlığımız alınacak önlemleri formülize etti. Bizler de bu önlemleri büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Şu ana kadar çok şükür Adana'da hiçbir ceza infaz kurumunda pozitif vakaya rastlamadık" dedi.

`CEZAEVİ PERSONELİ EVİNE GİTMEYECEK´

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü, tutuklu ve görev yapan personellerin bulunduğu bölümlerin tamamen izole edildiğini kaydeden Yurdagül, cezaevine yeni gelen hükümlülerin ise 14 gün boyunca ayrı odalarda karantinaya alındığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında görevli personellerin kamuoyunun duyması gerektiği bir fedakarlıkta bulunduğunun altını çizen Yurdagül, "Personellerimiz vardiya saatleri dışında da evlerine ya da sosyal ortamlara dönmüyorlar. Yeni uygulanan bir düzenle bir kısmı ceza infaz kurumunda özel olarak bölümlerde bazıları da uygun görülen başka yerlerde 14 gün boyunca dönüşümlü bir şekilde izole olacaklar. Daha sonra da işlerine ger dönecekler. Böylece risk en aza inecektir. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir" diye konuştu.

`TOPLU FAALİYETLERİN HEPSİNİ SONLANDIRDIK´

Cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular ve görevli personel için kişisel bakım ürünlerinin her daim kantinde bulundurulduğunu kaydeden Yurdagül, şöyle konuştu:

"Ekonomik durumu yeterli olmayan hükümlüler için ise biz kişisel bakım ürünlerini temin ediyoruz. Bunun yanı sıra Adana´da yaklaşık 15 bin civarı denetimli serbestlik hükümlümüz var. Onlar için de tedbir kapsamında kamuya yararlı işlerde çalışanlar da dahil olmak üzere toplu faaliyetlerin hepsini sonlandırdık."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

