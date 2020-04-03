(Görüntülü) Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü

ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.
Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 katlı binada oturan Fatma Sönmez merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-04-03 14:35:09
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