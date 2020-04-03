(Görüntülü) Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı

DHA

 

(Görüntülü) Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı

 
ADANA'nın Kozan ilçesindeki 5 mahalleyi, ilçe merkezine bağlayan yolun belediye tarafından yapılmaması vatandaşı çileden çıkardı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesi ile yol genişletme ve onarım çalışmasına başladı.
Bucak, Ferhatlı, Çobanpınarı, Acarmantaş ile Ilıca mahallelerini, ilçe merkezine bağlayan yol, yıllardır yapılmadı. Dar ve çukur dolu olan yolda onlarca kazanın meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesine binerek yol genişletme ve onarımın çalışmasına başladı. Akça'ya diğer mahalle muhtarları ile vatandaşlar da destek veriyor.
'ONLARCA KAZA OLUYOR'
Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi tarafından yol yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirten Muhtar Akça, "Beş mahalleyi birbirine bağlayan yol burası. Her gün kaza oluyor, vicdanım el vermiyor. Büyükşehir yollarımıza bakmıyor. Biz de kendi imkanımızla yollarımızı yapmaya başladık.  Geçtiğimiz günlerde burada yaşanan kazada bir ablamız gözünü kaybetti" dedi.
'YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM GELMEDİ'
Çalışmalara destek olan Çobanpınarı Mahallesi Muhtarı Ramazan Bozkurt da "Türkiye'nin en önemli narenciye üreten mahallelerinden birinde yaşıyoruz, ama nasıl yaşıyoruz? Burada kazalar oluyor. Yolların yapılması için illa bir insanın ölmesi mi gerek? Burada tesislerimiz var. Vatandaşlar hafta sonunu geçirmeye buraya geliyor, bu yoldan geçip doğru sanayiye gidiyor, çünkü ya aracı bozuluyor ya lastiği patlıyor. Biz neden üvey evlat muamelesi görüyoruz anlamış değilim. Kozan Belediyesi'ne 8 defa gittim. 'Haftaya gel muhtarım, yarın gel muhtarım' diyorlar. Ama bir türlü bize dönüş yapmıyorlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-04-03 14:46:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Adana'da öğretmenler, uzaktan eğitimde öğrencileri ...
(Görüntülü) Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı
YEREL HABERLER Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi ...
Kozan Vefa Destek Grubu sahada
YEREL HABERLER Kozan Vefa Destek Grubu sahada
Öğretmenler, canlı ders bağlantılarıyla öğrencileri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler, canlı ders bağlantılarıyla öğrencileri ...
Kozan’da korona virüs tedbirine bekçiler de katıldı Banka ve PTT önünde sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için barikatlı önlem alındı
YEREL HABERLER Kozan’da korona virüs tedbirine bekçiler de ...
Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik gönüllü ordusu kurdu Daha etkin mücadele için 500 gönüllü eğitilerek dezenfekte çalışmalarına dahil edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir, korona virüsle mücadelede 500 kişilik ...
Vali Demirtaş'tan vatandaşlara korona virüs uyarısı Adana Valisi Mahmut Demitaş, biner liradan oluşan para yardımı ödemeleri ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu Vali Demirtaş, evinde bulunmayan vatandaşın ödemesinin yapılamayacağını söyledi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş'tan vatandaşlara korona virüs ...
Vali Demirtaş mülki idare amirleriyle bir araya geldi Demirtaş: "Hedefimiz salgını en aza indirmek"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş mülki idare amirleriyle bir araya ...
Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti Oğlunun evine inmek isteyen yaşlı kadın merdivenlerden düşerek öldü
YEREL HABERLER Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını ...
Türk Kadınlar Konseyi: Virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Konseyi: Virüs nedeniyle hayatını ...
Büyükşehirden sağlık çalışanlarına hijyen kiti Başkan Karalar: “Sağlık çalışanlarımız korona virüsle savaşta ön cephede”
YEREL HABERLER Büyükşehirden sağlık çalışanlarına hijyen kiti Başkan ...
Ceyhan esnaflarından sağlık çalışanlarına destek Lokantacılar Kebapçılar Kahveciler Odası yönetimi, mesaideki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yemek ikram etti
YEREL HABERLER Ceyhan esnaflarından sağlık çalışanlarına ...
Ceyhan adliyesi ve cezaevleri dezenfekte edildi Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı, adliye ve cezaevlerinde pandemi riskine karşı bütün tedbirlerin alındığını bildirdi
YEREL HABERLER Ceyhan adliyesi ve cezaevleri dezenfekte ...
(Görüntülü) Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için aynı marka aracı çaldılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek ...
Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için, aynı marka aracı çaldılar
YEREL HABERLER Kaza yaptıkları otomobili tamir etmek için, aynı ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve ...
Yedek parçası için aynı marka aracı çekiciyle çaldılar 2 arkadaş kaza yaptıkları otomobile yedek parça parası vermemek için aynı model aracı çekiciye yükleyip götürdüler
YEREL HABERLER Yedek parçası için aynı marka aracı çekiciyle ...
Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç ...
Elektrikli süpürge ve soba içinden kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Elektrikli süpürge ve soba içinden kaçak sigara çıktı
Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları Psikiyatrist Öztanrıöver: “Egzersiz yapın, duygularınızı paylaşın, iyilik yapın’’
YEREL HABERLER Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma ...
Makineli tüfekle yakalanan şüpheliler, tutuklandı
YEREL HABERLER Makineli tüfekle yakalanan şüpheliler, tutuklandı
(Görüntülü) Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X