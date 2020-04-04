Kozan’da din görevlileri Korona virüse karşı seferber oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen yeni tip korona virüse Kozan’da din görevlileri Korona virüse karşı vatandaşa destek olmak için seferber oldu.

Kozan Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan 20 din görevlisi, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşlarını çekip teslim ederken diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de yardımcı oluyor.

Kozan İlçe Müftüsü Celil Karaca, infak ve paylaşma bilincinin müminin en önemli vasıflarından biri olduğunu belirterek, “Böylesi zor zamanlarda imkanı olan mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah’ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır. Diyanet camiası olarak, topluma örnek olma noktasında Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" ulusal dayanışma kampanyasına gönüllü bağış yapan din görevlilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu sıkıntılı günleri atlatabilme, işini aşını kaybeden, nafaka temininde sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin gönlüne dokunabilme adına başta şahsım olmak üzere, tüm halkımızı bu gönül kervanına katılmaya davet ediyorum”dedi.

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