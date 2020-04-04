Adana'ya giriş ve çıkışlarda sıkı denetim

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Çağlar ÖZTÜRKGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a girişçıkışların gece yarısından itibaren 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından, polis Adana'ya gelen araçları tek tek kontrol etti.

Kentte yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında özel araçların kente girişçıkış yasağı saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Kentin girişçıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri ikameti Adana'da olmayanların kente girişine izin vermedi. TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polisler, gişelerden giren araçların tamamını durdurarak sürücülerin kimliklerini kontrol etti; ikameti kentte olanlara izin verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-04-04 11:54:28



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