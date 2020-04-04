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Muhtar, kendi mahallesini dezenfekte etti

İHA

Adana'nın Kozan ilçesi Çokak Mahallesi Muhtarı Yunus Erkmen, kendi mahallesini Korona virüse karşı ev ev, sokak sokak dezenfekte etti.

Muhtar, kendi mahallesini dezenfekte etti

Adana’nın Kozan ilçesi Çokak Mahallesi Muhtarı Yunus Erkmen, kendi mahallesini Korona virüse karşı ev ev, sokak sokak dezenfekte etti.
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Çokak Mahallesi Muhtarı Yunus Erkmen kendi traktörü ve kendi ilaç sıkma makinesi ile birlikte köyün tamamını dezenfekte etti. Muhtara köyün gençleri de yardım ederken bütün sokaklar evler ilaçlı su ile Korona virüse karşı dezenfekte edildi. Yapılan bütün masrafı da muhtar kendi cebinden karşıladı.
Muhtar Erkmen, vatandaşların kendilerini hizmet etsin diye seçtiğini belirterek, “Böylesi olağanüstü bir durumda mahalle sakinlerimizin sağlığını düşünmek bizim görevimiz. Kendi imkanlarım ile köylü gençlerin yardımını da alarak köyümüzün bütün sokaklarını bütün evlerini yani kısacası her tarafı ilaçlı su ile dezenfekte ettik. Korona virüse karşı alacağımız tedbirler bununla da yeterli kalmayacak. Bundan sonraki süreçte de dezenfekte çalışmalarına Çokak Mahallesi olarak devam edeceğiz. Halkımıza Vatandaşlarımızın uyması gereken kurallarla ilgili olarak sürekli bilgilendirme yapıyoruz. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu virüs belasından kurtuluruz ve eski günlerimize yeniden kavuşuruz" dedi.
Muhtarın evlerini sokaklarını ilaçlamasından dolayı mutlu olan Çokak Mahallesi vatandaşları da Muhtar Yunus Erkmen' e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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