Adana’nın Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesi nüfusuna oranla beklenenden fazla korona virüs vakası görülmesi nedeniyle karantinaya alınarak vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Adana’nın 200 kilometre ile merkeze en uzak ilçesi olan Kayseri sınırındaki Tufanbeyli, nüfusuna oranla korona virüs vakasının fazla görülmesi nedeniyle karantina altına alınarak vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Adana Valiliği’nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla korona virüs (Covid19) vaka sayısının beklenenden fazla görülmesi nedeniyle, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli ilçesi mülki sınırlarını kapsayacak şekilde ikinci bir karar alınıncaya kadar 15 gün süreyle bu ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına, kararın uygulanması adına ilçe kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasına ve emniyet ile jandarma kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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