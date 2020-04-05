Adana´nın giriş ve çıkışlarında önlemler sürüyor

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında giriş çıkışlara yasaklanan Adana'da yol kontrolleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan Cuma günü yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Zonguldak ve 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının 15 günlük süreyle durdurulduğunu açıkladı. Karar kapsamında Adana´da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´ndaki polis kontrol noktasında araçlar durdurularak tek tek kontrolleri yapılıyor. Sürücü ve yolcuların izin belgeleri ve ikametgahları kontrol edilip, ateşleri ölçülüyor. Şartları uygun olmayanların geçişlerine izin verilmiyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-04-05 10:28:13
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