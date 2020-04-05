En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesindeki kasap dükkanında meydana gelen olayda, Özkan Temel (22) kıyma çekerken kıyma makinesine sol elini kaptırdı. Ağır yaralanan temel olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Temel, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.