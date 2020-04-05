Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ADANA, (DHA)ADANA'da traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan (37), aracın devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükçıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ercan Üçkan, bahçe bakım işi için Küçükçıldırım Mahallesi'ne geldi. Bahçe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Üçkan, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Üçkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-04-05 14:56:02



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