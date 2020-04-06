Bekçi ve PTT görevlileri el ele muhtaç ailelerin yüzünü güldürdü Adana'da korona virüs nedeniyle muhtaç ailelere verilen bin liralık yardım parasını evlerine kadar götürüp teslim ettiler Sabah saatlerinde PTT'den çıkan onlarca aracın bulunduğu konvoy korna çalarak yollara düştü Bir görevlinin "Siz evde kalın biz size geliyoruz" diye seslenmesi dikkat çekti

Adana'da bekçi ve PTT görevlileri korona virüs nedeniyle muhtaç ailelere bin liralık yardım parasını evlerine kadar götürüp teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs nedeniyle muhtaç ailelere bin lira yardım yapılması talimatıyla vatandaşlar önce PTT şubeleri önüne giderek uzun kuyruk oluşturdu. Ancak vatandaşların para almak için kuyrukta beklerken sosyal mesafeyi göz önüne bulundurmamaları ve virüse yakalanma tehlikeleri olduğu için yardımın PTT görevlilerinin bekçi eşliğinde vatandaşın ayağına götürülmesine karar verildi. Bu sabah da Adana'da onlarca PTT aracı korna çalarak vatandaşlara paralarını götürmek için yollara çıktı. Bir PTT görevlisinin ise vatandaşlara seslenerek, "Siz evde kalın biz size geliyoruz" demesi dikkat çekti.

Bir bekçi ve bir PTT görevlisinden oluşan ekipler daha sonra biner lira koydukları zarfları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmeye çıktı. Sokak sokak gezen bekçi ve PTT görevlisi zilleri çalıp, muhtaç ailelere paralarını verdi. Parayı alan vatandaşlar devletin bu hizmetinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Devlet bu kötü günde hem bizi yalnız bırakmadı hem de parayı evimize kadar getirdi. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

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