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Adana Şehir Hastanesinde korona hastalarına "kan değişimi" tedavisi Adana Şehir Hastanesinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine başlanacak Sağlık Bakanlığının onayı ile korona virüsü yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında "kan değişimi" yöntemi uygulanacak Hastanede, 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak, yeni tip korona virüsle mücadele için ayrıldı

İHA

Adana Şehir Hastanesinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine başlanacak. Sağlık Bakanlığının onayı ile korona virüsü yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında "kan değişimi" yöntemi uygulanacak.

Adana Şehir Hastanesinde korona hastalarına "kan değişimi" tedavisi Adana Şehir Hastanesinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine başlanacak Sağlık Bakanlığının onayı ile korona virüsü yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında "kan değişimi" yöntemi uygulanacak Hastanede, 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak, yeni tip korona virüsle mücadele için ayrıldı

Adana Şehir Hastanesinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine başlanacak. Sağlık Bakanlığının onayı ile korona virüsü yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında "kan değişimi" yöntemi uygulanacak.
Eylül 2017'de hizmete girdikten sonra kent ve çevre illerin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen hastaların da umudu haline gelen Adana Şehir Hastanesinde 1550 yatak, 330 poliklinik, 948 oda, 225 yoğun bakım yatağı, 61 de ameliyathaneyle hizmet veriliyor.
597 hekim ve 2 bin 55 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede açıldığı günden bu yana, 215 binden fazla ameliyat gerçekleşti, 6 milyondan fazla muayene işlemi yapıldı.
Açıldığı eylülaralık döneminde 22 bin 580, 2018'de 80 bin 526, 2019'da 96 bin 356, bu yıl da mart sonu itibarıyla 15 bin 724 olmak üzere 215 bin 186 kişiye cerrahi müdahale yapılan Adana Şehir Hastanesinde 2017'de 667 bin 441, 2018'de 2 milyon 374 bin 376, 2019'da 2 milyon 775 bin 306, bu sene de mart sonu itibarıyla 590 bin 351 olmak üzere 6 milyon 407 bin 474 muayene işlemi gerçekleştirildi.
Korona virüsle mücadelede aktif olarak kullanılan Adana Şehir Hastanesinde 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak bu hastalıkla mücadele için ayrıldı.
Tanı ve tedavi sürecinin yürütüldüğü hastane, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaca cevap verecek hale getirildi.
Adana Şehir Hastanesinde önümüzdeki günlerde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine başlanacak. Sağlık Bakanlığının da onayı ile Covid19'u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak "kan değişimi" uygulanacak.

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