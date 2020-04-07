Bahçesine Hint keneviri serası kuran zanlıdan korona savunması Adana'da polis yaptığı operasyonda bir evin bahçesinde 210 kök Hint Keneviri ele geçirirken, zanlı esrar bağımlısı olduğunu Korona Virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söylediği öne sürüldü

Adana'da polisin yaptığı operasyonda bir evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Esrar bağımlısı olduğunu korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığı için kenevir ektiğini söyleyen zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek için yaptığı çalışmada SolaklıCumhuriyet ve Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese de baskın yaptı. SolaklıCumhuriyet Mahallesinde Ramazan B.'nin (55) adresine yaptığı baskında evin bahçesinde Hint Keneviri serası olduğunu ortaya çıkardı. Polis serada 210 kök Hint keneviri ele geçirdi. Emniyete getirilen zanlının ifadesinde esrar bağımlısı oluğunu söyleyerek, "Ben korona virüs nedeniyle sokağa çıkamadığım için Hint Keneviri ekip hasat edip kendim kullanacaktım satma amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Polis Barbaros Mahallesinde yaptığı baskında ise Erkan B.'nin (21) evinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve bin 340 lira ele geçirdi. İki zanlı da sorgularının ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Erkan B. tutuklanırken Ramazan B. ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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