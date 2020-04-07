Karantinaya alınan ilçede 4 bin gıda kolisi hazırlandı

Adana'nın karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlara dağıtılmak üzere 4 bin gıda kolisi hazırlandı.

Nüfusa oranla yeni tip korona virüs vakasına yakalanan vatandaş sayısı fazla olduğu için geçtiğimiz cumartesi günü Adana Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından 15 gün karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde muhtaç vatandaşlara yardım için kollar sıvandı.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, 17 bin nüfuslu ilçe için 4 bin yardım kolisi hazırlandığını söyledi. Sevgili, "Bu yardımlarla Tufanbeyli'de her aileye 1 adet yardım kolisi verilmesi amaçlandı. Tufanbeyli ilçesinde alınan tedbirler ve sağlanan desteklerle ilçenin yeni korona virüs ile mücadelesinden kısa sürede başarılı olacağı beklenilmektedir" dedi.

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