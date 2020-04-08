Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı Aşevi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı Aşevi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı Aşevi'nde pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.

Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı Aşevi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Halit Dağlı Aşevi'nde pişirilen yemekler, her gün binlerce vatandaşa ulaştırılıyor.
Kozan Belediyesi, kaymakamlık ve hayırsever iş adamlarının destekleri ile Halit Dağlı Aşevi'nde her gün kazanlar ihtiyaç sahibi ailelerin günlük yemek ihtiyacını karşılamak için kaynıyor. Kozan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek ekipleri de korona virüs salgını günlerinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yemekleri dağıtıyor. Halit Dağlı Aşevi'nde her gün sabah gün ağarırken başlayan mesaide yapılan yemekler, saat 10.00’da dağıtıma çıkıyor.
Aşevinde çalışan Emine Erik, "Günlük 5 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Her gün sabah 5’te geliyoruz. Yemeklerimiz yıkanır ıslatılır. Pilavcı arkadaşlar pilavını, yemekçi insanlar da yemeklerini. Allah herkese yardım etsin, çok zor bir süreçten geçiyoruz ama çok güzel bir iş yapıyoruz. Büyük bir sevap. 65 beş yaş üstü birçok kişiye yemek götürüyoruz” dedi.
Aşevi Müdürü Orhan Dağlı, “Bu işi 16 yıldan beri yapıyoruz. Biz garibanlara, 65 yaş üstü vatandaşlara yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşımız evde kalsın, biz her gün yemeklerini götürmeye devam edeceğiz. Bin 200 aileye yemek gidiyor, 5 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Bu yemekler hayırseverler, Kozan Belediyesi, kaymakamlık desteği ile yemeklerimiz hazırlanıyor. Korona virüs nedeniyle yüzde 10 artış yaşandı. İki çeşit yemek çıkıyor. Pilav ve sulu yemek çeşitleri ve ekmeklerini veriyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.
Aşevine gelerek ve evlerinde yemek alan vatandaşlar, belediye ve kaymakamlığa dualar ediyor. Vatandaşlardan Yusuf Turgut, “Eşim vefat etti, yemeğimi aşevinden alıyorum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diye konuştu.
65 yaş aylığı ile zor günler geçirdiklerini kaydeden Emine Özyürek ise, “Bir şekilde idare ediyoruz. Hükümetimizden, devletimizden Allah razı olsun” dedi.
Eşi ve kendisi işsiz olan Döne Doğan, "Eşim işsiz olduğu için kavga, tartışma oluyor evde. Ama Allah başkanımızdan, devletimizden razı olsun, yemeğimizi buradan alıyoruz” diye konuştu.
Evden çıkamayan ve engelli olan vatandaşların yemekleri de her gün evlerine teslim ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı Adana’da emekli maaşını çekmek için ATM’ye gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp dolandıran zanlı yakalandı Zanlının 4 yaşlıyı aynı yöntemle 10 bin lira dolandırdığı, daha sonra bu parayla da altın aldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı ...
Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet yarışında
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet ...
Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin
YEREL HABERLER Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, ...
Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor Adana’da gönüllü öğretmenler, piyasanın 10’da 1 fiyatına ürettikleri siperlikleri bölge hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırıyorlar
YEREL HABERLER Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat ...
Kaybolan 10 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 10 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince ...
(Görüntülü) Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 18 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı ...
Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası
(Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya ...
(Görüntülü) Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye uğratmayacağız"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye ...
Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı Çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek
YEREL HABERLER Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, ...
Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı Adana'da "Evde kal" çağrısına uyan Mehmet Korkut ve eşi Kadriye Korkut, eve çağırdıkları polis ekiplerine bin 500 lira parayı teslim edip "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek oldu
YEREL HABERLER Polisi çağırıp "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış ...
Karantinaya alınan ilçede 4 bin gıda kolisi hazırlandı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan ilçede 4 bin gıda kolisi ...
Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı
YEREL HABERLER Köylüler yolu kapatıp korona virüs önlemi aldı
Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla imtihanı Adana'da vatandaşlar işsizlik maaşı almak için PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu Sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar emniyet güçleri tarafından sık sık uyarıldı
YEREL HABERLER Emniyet güçlerinin sosyal mesafeye uymayanlarla ...
Yüreğir Belediyesi pazarlarda maske dağıttı
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi pazarlarda maske dağıttı
(Görüntülü) Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren emekli polis, kurtarılamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alışveriş yaparken kalp krizi geçiren ...
Kadınlara psikolojik destek
YEREL HABERLER Kadınlara psikolojik destek
Giyim mağazasında kalp krizi geçiren emekli polis kurtarılamadı
YEREL HABERLER Giyim mağazasında kalp krizi geçiren emekli polis ...
Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı
YEREL HABERLER Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı
Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Biz biriz ve beraberiz”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X