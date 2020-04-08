(Görüntülü) Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

DHA

ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı.  Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar sosyal mesafeyi...

(Görüntülü) Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı. <br>Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar sosyal mesafeyi korulamarı için uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-08 11:40:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske ...
Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı Kendisinin genç olduğunu, virüsün bir şey yapmayacağını söyleyerek polisin dağıttığı maskeyi almak istemedi
YEREL HABERLER Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı Kendisinin genç ...
Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı 
YEREL HABERLER Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' ...
(Görüntülü) Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana Veteriner Hekimler Odası: ...
Dezenfekten kutusuna plastik kelepçe
YEREL HABERLER Dezenfekten kutusuna plastik kelepçe
AHBİB’den 107 milyon dolarlık rekor ihracat
YEREL HABERLER AHBİB’den 107 milyon dolarlık rekor ihracat
Tarımda acil önlem önerisi Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, halkın gıda ihtiyacının temininin devamı için alınması gereken önlemleri dile getirdi Doğru, tarımsal kredi olarak kullandırılan mevcut tüm kredilerin kapatma vadesinin 12 aydan 24 aya çıkarılmasını istedi
YEREL HABERLER Tarımda acil önlem önerisi Adana Çiftçiler Birliği ...
Adana’da 650 bin liralık kaçak içki ele geçirildi Adana’da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 650 bin liralık kaçak içki ele ...
Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı yakalandı Adana’da emekli maaşını çekmek için ATM’ye gelen yaşlıları yardım bahanesiyle kandırıp dolandıran zanlı yakalandı Zanlının 4 yaşlıyı aynı yöntemle 10 bin lira dolandırdığı, daha sonra bu parayla da altın aldığı öğrenildi
YEREL HABERLER Yaşlıları dolandırıp altın yatırımı yapan zanlı ...
Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet yarışında
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri yaşlılara hizmet ...
Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, damgalı eti tercih edin
YEREL HABERLER Adana Veteriner Hekimler Odası: Kontrolden geçmiş, ...
Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı Aşevi'ndeki kazanlarda pişirilen yemekler her gün binlerce aileye ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kozan'da kazanlar vatandaş için kaynıyor Adana'nın ...
Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat siperlik üretiyor Adana’da gönüllü öğretmenler, piyasanın 10’da 1 fiyatına ürettikleri siperlikleri bölge hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırıyorlar
YEREL HABERLER Lise öğretmenleri 3D yazıcı ile 7 gün 24 saat ...
Kaybolan 10 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 10 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince ...
(Görüntülü) Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 18 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı ...
Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Adana'da 18 araç sürücüsüne koronavirüs cezası
(Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya ...
(Görüntülü) Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye uğratmayacağız"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Tarımsal üretimi sekteye ...
Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor
Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de maske dağıtımına başlandı
Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
YEREL HABERLER Kampanyaya emekli maaşını bağışladı
Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı Çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek
YEREL HABERLER Sağlıkçılara lojman Adana Büyükşehir Belediyesi, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X