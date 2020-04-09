(Görüntülü) Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi

DHA

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takmadığı ve bazılarının ise meyvesebzeyi elleriyle seçerek aldığı görüldü. Pazarda alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, çilek yemek için çıkardığını söylediği maskeyi, görüntülendiğini anlayınca taktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde bulunan 5 Ocak Stadı Semt Pazarı´nda...

(Görüntülü) Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi

<br>Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen semt pazarlarında bazı vatandaşların maske takmadığı ve bazılarının ise meyvesebzeyi elleriyle seçerek aldığı görüldü. Pazarda alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, çilek yemek için çıkardığını söylediği maskeyi, görüntülendiğini anlayınca taktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde bulunan 5 Ocak Stadı Semt Pazarı´nda birçok kişi kurallara uyarak; maske ve eldivenle alışveriş yaptı. Buna karşın bazı vatandaşların, alınan tedbir kararına rağmen maske takmadan pazarda dolaşıp, alışveriş yaptığı ve bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçerek aldığı gözden kaçmadı.`ÇİLEK YEMEK İÇİN CEBİME KOYMUŞTUM´Pazarda maske takmadan ve meyve-sebzeyi seçerek alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, görüntülendiğini anlayınca cebinden çıkarttığı maskesini taktı. Çelik, "Çilek yiyeceğim diye cebime koymuştum ve maskemi orada unutmuşum. Bak şimdi hemen takıyorum" dedi.'KURALLAR HEPİMİZ İÇİN'Bulunduğu bölgedeki pazarda kurallara uyulduğunu ama kentin bazı noktalarında tedbirlerin hiçe sayıldığını gördüğünü söyleyen Figen Canlı ise zorunlu olmadıkça pazara gelmediğini söyledi. Maske takmayan kişileri görünce uyardığını ve yanında fazla maske var ise onlara verdiğini kaydeden Canlı, "Kurallar hepimiz için. Uymalıyız, uyamayanları da uyarmalıyız" diye konuştu.Pazarcı Sedat Balak ise meyve-sebze satıcıları olarak kurallara tamamen uymaya çalıştıklarını belirterek, "Bazı müşterilerimiz hala ürünleri seçerek almaya çalışıyor. İzin vermiyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önce gelir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez <br>2020-04-09 09:48:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar elle seçiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar ...
Maske ve eldivenler için özel atık kutuları yerleştirildi Maske ve eldivenler çöp değil, tıbbi atıktır
YEREL HABERLER Maske ve eldivenler için özel atık kutuları ...
Korona virüs uygulamasında at araba sürprizi Giriş çıkışlar yasaklandığı için kontrollerini sıkılaştıran polis, şehir girişinde herkesi tek tek kontrol ederken uygulama noktasına gelen at arabalı iki şahıs ilginç görüntüler oluşturdu Bir dolmuş sürücüsü kendisini durduran polise kolonya ikram etti, polis de dolmuşta oturma düzenini kontrol edip ateş ölçtü
YEREL HABERLER Korona virüs uygulamasında at araba sürprizi Giriş ...
Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek yemek için çıkardım' dedi
YEREL HABERLER Görüntülendiğini anlayınca maskesini takıp, 'çilek ...
Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar elle seçiliyor
YEREL HABERLER Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar elle ...
Kemal Daş cinayetinin şüphelileri, villada yakalandı
YEREL HABERLER Kemal Daş cinayetinin şüphelileri, villada yakalandı
(Görüntülü) Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ...
(Görüntülü) Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla ...
22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı
YEREL HABERLER 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları ...
Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Evine 50 metre mesafede, yol kenarında ölü bulundu
Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu
(Görüntülü) 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli yapılacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre ...
3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli yapılacak
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli ...
Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ...
Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli yapacak Kaymakamlık, 36 ayrı Dezenfektan Tüneli yapıp kamu kurumlarının girişine yerleştirmek üzere Çukurova Kalkınma Ajansı'na destek başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Kozan Kaymakamlığı, 36 Dezenfektan Tüneli ...
(Görüntülü) Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon ...
Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ilgi
YEREL HABERLER Otelin önüne kurulan dezenfeksiyon tüneline yoğun ...
Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi
YEREL HABERLER Evde kalanlara online spor eğitimi, tiyatro gösterimi
Adana’da korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon tüneli
YEREL HABERLER Adana’da korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon ...
(Görüntülü) Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske ...
(Görüntülü) Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor
Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER Polisten 'sosyal mesafe' uyarısı
Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı Kendisinin genç olduğunu, virüsün bir şey yapmayacağını söyleyerek polisin dağıttığı maskeyi almak istemedi
YEREL HABERLER Adanalı şahsın şaşırtan maske inadı Kendisinin genç ...
Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' denilerek yakalandı 
YEREL HABERLER Emeklileri dolandıran zanlı, 'maske getireceğiz' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X