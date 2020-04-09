Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kartal, 'Zamanın Muhafızı' adlı kitabını hasta ve yakınları ile vatandaşlara bedava vererek, "Evde kalın kitap okuyun" çağrısında bulundu Başhekim Kartal, bedava kitap kampanyasına diğer yazarlardan da destek istedi

Adana’nın Ceyhan ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi S. Barış Kartal, korona virüs (Covid19) hastalığı dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap kampanyası başlatarak, yazarlara destek çağrısında bulundu.

Kendi yazdığı ‘Zamanın Muhafızı’ isimli kitabı vatandaşlara ücretsiz sunan Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal, korona virüs dolayısıyla hem "Evde Kal" çağrısına hem de evde kalanlara bu şekilde destek olduğunu söyledi. Dr. Kartal, vatandaşın kitap okuma bilincini arttırmak hem de evlerinde sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla elinde bulunan kitapları ücretsiz dağıtacağını belirterek, tüm yazarlardan bu kampanyaya destek olmalarını istedi.

Türkiye’nin korona virüsle mücadelesini diğer ülkelere oranla daha az kayıpla sürdürdüğüne dikkat çeken Başhekim Kartal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımızla seferberlik içerisinde dünyanın başına dert olan Covid19 virüsü ile mücadelemiz sürüyor. Bu hastalığın ülkemizde yayılmaması kapsamında vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını önemle rica ederken, bir kampanya başlatarak evde bulunan vatandaşlarımızı kitap okumaya yönlendirmek, sosyal aktivitelerini arttırarak okuma alışkanlıklarını çoğaltmak için ‘Zamanın Muhafızı’ isimli kendi kitabımı ücretsiz dağıtma kararı aldım. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi olmamın yanı sıra yazar bir doktor olarak elimde bulunan yaklaşık beş yüz kitabımı sosyal medyadan bana ulaşan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağım. Tüm yazar arkadaşlarımdan bu anlamlı kampanyaya destek sunmalarını, vatandaşlarımızın evde sıkılmaması ve okumaya yönelmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde devletimiz her türlü fedakarlığa göğüs gererken, sevgili milletimizin de kurallara özen göstererek evde kalmaları diğer ülkelere oranla daha az kayıp ve düşük vaka sayısı olarak seyrediyor. Hayat eve sığar, vatandaşlarımız evlerinde kalarak biz sağlıkçılara en büyük desteği sağlıyorlar. Yazar bir başhekim olarak herkesi evlerinde kitap okumaya, yazar arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

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