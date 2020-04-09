Çöp atmaya çıkan kadın, silahlı saldırıda öldü

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA'da evinden çöp dökmek için çıkan Aysel Akkurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişlerce otomobilden açılan ateşle öldürüldü. <br>Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Akkurt, çöp atmak için evinden çıktı. Ancak Akkurt'a plakası tespit edilemeyen otomobilden <br>ateş açıldı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatadaşlar tarafından ağır yaralı bulunan Akkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>İhbar üzerine bölgeye gelerek araştırma yapan polis, olay yerinde 12 boş kovan buldu.<br>Polis, kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-09 12:23:45<br>
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