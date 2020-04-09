Adana'da kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü, 2 kardeş yaralandı (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>KADIN POLİSİN EN ZOR ANLARI<br>Adana'da, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını, telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Kazada teyzesinin oğlu sürücü Ahmet Kaysanık'ın ağır yaralandığını, eşi ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü. Kadın polisi, meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-09 12:54:01<br>

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