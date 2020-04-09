<br>Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit dökerek yakan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.DHA-Gündem Türkiye-Adana <br>2020-04-09 16:12:34<br>
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