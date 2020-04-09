Meraklı kalabalık korona virüse aldırmadan yangını izlediler

Yine doldu, dualar böyle!

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinde bir araçta çıkan yangını meraklı kalabalık korana virüs tedbirlerine aldırış etmeden izledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşların umursamazlığı pes dedirtti.



Kozan'da çevre yolunda bulunan trafik ışıklarında 01 AHD 17 plakalı Ergün Doğan’a ait araçta elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sürücü Doğan, aracını trafik ışıklarında bırakarak patlama ihtimaline karşı tedbir amaçlı uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulundu. Bu sırada çevredeki meraklı kalabalık ise korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden izledi. Vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana durması dikkat çekti. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.