Rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direğini kabloyla sabitlediler

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direği vatandaşlar tarafından kablo ile sarılarak sabitlendi. Bölge halkı, haber vermelerine rağmen direk için gelen olmadığını öne sürdü.<br>İlçenin Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde bulunan ahşap telefon direği, 3 ay önce şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Çevresinde pazar yeri ve okul olması nedeniyle yaya ve araç trafiğinin de yoğun olduğu caddede tehlikeye neden olan direği, vatandaşlar kablo sararak sabitlemeye çalıştı. Mahalle esnafından Selçuk Gökçe, "Haber verdik gelen olmadı. Bir an önce direği değiştirmelerini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-04-10 10:48:53<br>

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