Adana Büyükşehir Belediyesi’nden semt pazarı girişlerine maske kabini

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında semt pazarlarının girişlerine dezenfektan ve maske kabinleri koydu.

Adana Büyükşehir Belediyesi halkın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında çeşitli tedbirler aldı. Büyükşehir ekiplerince semt pazarı girişlerine yerleştirilen dezenfektan ve maske kabinleri halkın hizmetine sunuldu. Kabinlerden yararlanan yurttaşlar korona virüse karşı ellerini dezenfekte ederken, maskelerini de, başka hiç bir el değmeden kendileri alabiliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden yararlanan vatandaşlar, “Korona virüs salgınından sonra her gün yeni bir karar alınıyor. Bizler maske takma zorunluluğu olduğu için bir çok yerde alışverişe dahi giremiyorduk. Adana Büyükşehir Belediyesi sayesinde güvenilir bir şekilde maskelerimizi sağlıyoruz“ diyerek teşekkür ettiler.

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