Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>ADANA, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden (KKTC) Adana'ya getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan öğrenciler, memleketlerine gönderildi.<br>Türkiye'ye giriş yapan ve kentteki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinaya alınan işçi ve öğrencilerden oluşan 156 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, 45 ayrı kente gitmek için Adana'dan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-04-10 17:29:41<br>

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