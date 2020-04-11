Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Adana'da da fırın ve marketlere akın etti. Devriye gezen polisler, megafonlardan sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons etti. <br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası, vatandaşlar fırın ve marketlere koştu. Ekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeye aldırmaksızın yoğunluk oluşturdu. Bazı caddeler ve sokaklarda ise yoğun araç trafiği yaşandı. Devriye gezen polis ve cami megafonlarından sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-04-11 00:18:35<br>

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