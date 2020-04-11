Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler

DHA

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Adana'da da fırın ve marketlere akın etti. Devriye gezen polisler, megafonlardan sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons etti.  İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası, vatandaşlar fırın ve marketlere koştu. Ekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeye aldırmaksızın yoğunluk oluşturdu. Bazı caddeler ve sokaklarda...

Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak´ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Adana'da da fırın ve marketlere akın etti. Devriye gezen polisler, megafonlardan sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons etti. <br>İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası, vatandaşlar fırın ve marketlere koştu. Ekmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafeye aldırmaksızın yoğunluk oluşturdu. Bazı caddeler ve sokaklarda ise yoğun araç trafiği yaşandı. Devriye gezen polis ve cami megafonlarından sokağa çıkma yasağında fırınların ve eczanelerin açık kalacağını anons edildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-04-11 00:18:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da yoğunluk ...
Adana’da sokağa çıkma yasağı vatandaşı sokağa döktü
YEREL HABERLER Adana’da sokağa çıkma yasağı vatandaşı sokağa döktü
Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Adana'da yurtta karantinadaki 156 kişi evlerine ...
Tufanbeyli belediye Başkanı Ergü’den polislere dezenfekte ve maskeli kutlama
YEREL HABERLER Tufanbeyli belediye Başkanı Ergü’den polislere ...
(Görüntülü) Büyükşehirden semt pazarlarına dezenfektan ve maske kabini
YEREL HABERLER (Görüntülü) Büyükşehirden semt pazarlarına ...
Adana Büyükşehir Belediyesi’nden semt pazarı girişlerine maske kabini
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi’nden semt pazarı ...
Kozanlı eğitimcilerden örnek davranış Aralarında topladıkları paralarla gıda kolileri yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar
YEREL HABERLER Kozanlı eğitimcilerden örnek davranış Aralarında ...
Adana´da ilk 'immün plazma' bağışı
YEREL HABERLER Adana´da ilk 'immün plazma' bağışı
Adana'da ilk plazma bağışı Adana’da korona virüsü yenen sağlık çalışanı bir gençten ilk “İmmün plazma” bağışı Kızılay tarafından alındı
YEREL HABERLER Adana'da ilk plazma bağışı Adana’da korona virüsü ...
Siyah havuçta hasat heyecanı Tamamı sipariş üzerine üretilen siyah havucun büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor 2016 yılında 2 bin ton siyah havuç üretilen Hatay'da üretim 10 kart arttırılırken, bu yıl 20 bin rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Siyah havuçta hasat heyecanı Tamamı sipariş üzerine ...
Bünül: "Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık yardımlar ulaştırıldı"
YEREL HABERLER Bünül: "Ceyhan’da 7 bin 269 kişiye bin liralık ...
(Görüntülü) Adana'da polisten sosyal mesafeli tören
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da polisten sosyal mesafeli tören
Ceyhan belediye meclisi olağanüstü toplandı Tek madde ile toplanan mecliste, Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Hülya Erdem’in Ceyhan Belediyesi Personel Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Ceyhan belediye meclisi olağanüstü toplandı Tek madde ...
Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni istihdam Terminal Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Delimollaoğlu: “Ülkemize bin kişilik yeni istihdam kazandıracağız’’
YEREL HABERLER Çukurova Havalimanı inşaatında 1000 kişilik yeni ...
(Görüntülü) Rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direğini kabloyla sabitlediler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rüzgarda iki parça olan ahşap telefon ...
Sosyal mesafeli Polis Haftası kutlaması Polisler şehit meslektaşlarını unutmadı
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli Polis Haftası kutlaması Polisler ...
Adana'da polisten sosyal mesafeli tören
YEREL HABERLER Adana'da polisten sosyal mesafeli tören
(Görüntülü) Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Plakasız park halindeki otomobil, polisi ...
Rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direğini kabloyla sabitlediler
YEREL HABERLER Rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direğini ...
(Görüntülü) Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da kebapçıların kapanması hal ...
Kızına doğum günü pastası almaya çıktı, gasbedildi
YEREL HABERLER Kızına doğum günü pastası almaya çıktı, gasbedildi
Adana GESAM Başkanı Gülşen Doğan’dan "Eser üretin" çağrısı GESAM Adana Şube Başkanı Doğan: "Bu günleri unutturacak güzel etinliklerde bir araya geleceğimize inanıyorum"
YEREL HABERLER Adana GESAM Başkanı Gülşen Doğan’dan "Eser üretin" ...
Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasp edildi Çift yumurta ikizi gaspçılar yakalandı Adana’da kafasına sebze kasasıyla vurularak 4 kişi tarafından gaspa uğrayan adamın 20 lirası, cep telefonu ve sigarasını aldılar
YEREL HABERLER Kızına doğum günü pastası almak için çıktı, gasp ...
Adana’da 30 litre kaçak viski kiti aroması ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 30 litre kaçak viski kiti aroması ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X