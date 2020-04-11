FETÖ bahanesiyle 80 bin lira dolandırdı, çiftlik evinde yakalandı Dolandırıcı şahıs, korona virüsten korunmak için gittiği çiftlik evinde yakayı ele verdi

Adana’da çiftçilik yapan bir kişi, telefonla genç bir kadını terör örgütü ‘FETÖ/PDY’ ile korkutup, örgüte finans desteği verdiğinin tespit edildiği yalanına inandırarak 80 bin lira dolandırdı. Korona virüs salgını nedeniyle çiftlik evinde kendisini karantinaya alan zanlıyı polisler yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, bir doktorun yanında temizlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Ayten B.’yi, kendisini ‘komiser’ olarak tanıtan ancak aslında çiftçilik yapan 39 yaşındaki Metin A. aradı. Telefondaki kişi, “Terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik çok ciddi bir operasyon yürütüyoruz. Sizin de örgüte maddi destek verdiğiniz tespit edildi. Ancak sizin bu olayla hiçbir bağlantınızın olmadığını biliyoruz” deyince genç kadın panikledi.

Telefon görüşmesinde gelen telsiz sesleri yüzünden karşısındakinin polis olduğuna inanan Ayten B., dolandırıcının, “Sizi temize çıkartmak için evdeki paraların seri numarasını, altınlarda da parmak izi taraması yapmamız gerekiyor. Ancak bu bilgiyi kimseyle paylaşmamanız ve telefonu kapatmamanız gerekiyor” demesi üzerine evdeki 80 bin lira para ve altınları bir poşete koydu.

Ayten B., para ve altınların olduğu poşeti kendi elleriyle sahte polise verdi. Zanlı, kaçıp izini kaybettirirken, dolandırıldığını anlayan kadın soluğu polis merkezinde aldı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte polisin çiftçilik yapan, ‘basit yaralama’ ve ‘mazot kaçakçılığı’ suçlarından kaydı olup Şanlıurfa’da hakkında ‘yakalama kararı’ bulunan Metin A. olduğunu belirledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Metin A.’nın kendisini karantinaya aldığı çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Metin A., ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.