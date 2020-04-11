Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı

<br>Akif ÖZDEMİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, cam kırığını boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyerek kaçan Hamit S., polis tarafından yakalandı. Hamit S., yeniden hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş nedeniyle bir hafta önce getirilen Hamit S.'nin yapılan Cavid19 testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Hamit S., sabah saatlerinde bulunduğu odanın penceresinin camını kırdı. Hamit S., cam kırığını boğazına dayayıp, görevlilere kendisine müdahale edilirse intihar edeceğini söyleyerek hastaneden kaçtı. Hamit S., yakındaki otoban çıkışına geldiğinde, polis tarafından önü kesilerek yakalandı.Burada da cam parçasını boynuna dayayıp, intihara kalkışan Hamit S., etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Hamit S., çağırılan ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Hamit S.'nin boynu ve elinde de cam kesikleri olduğu görüldü. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİDHA-Gündem Türkiye-Adana <br>2020-04-11 12:35:33<br>

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