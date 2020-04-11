Adana'da sokaklar boş kaldı (2)

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<br>HELİKOPTERDEN UYARDILAR<br>Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.<br>Ayrıca polis ekipleri, tüm kavşaklarda yol kontrolü yaparak sokağa çıkan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayanlara 392 lira para cezası kesildi. Belediye görevlileri ise sokaklarda temizlik çalışması yaptı. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-04-11 14:14:11<br>

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