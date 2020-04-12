(Görüntülü) Çukurova?da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Çukurova?da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

DHA

(Görüntülü) Çukurova?da salgınla mücadele tüm hızıyla sürüyor

ADANA'da yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla imkanlarını seferber eden Çukurova Belediyesi ekipleri, temizlik, gıda ve sıcak yemek yardımlarını sürdürüyor.<br>Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda Çukurova Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Salgınla mücadele kapsamında Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonu dahil her gün sokaklarda ilaçla yıkama çalışması yapıyor. Ekipler, ayrıca 65 üstü vatandaşlara sıcak yemek servisine devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri de salgın sonrası işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gıda paketi dağıtıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, düzenli olarak besleme yapıyor.<br>ÇETİN?DEN ?EVDE KAL? ÇAĞRISI<br>Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana titizlikle çalıştıklarını ve salgın bitene kadar maaş almayacağını kaydederek "Salgın bitene kadar maaşımı ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi hazırlanmak üzere Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bağışlayacağımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça evden çıkmasınlar. Biz tüm imkanlarımızla sosyal belediyecilik anlayışı gereği yanlarındayız. Virüs temasla bulaşıyor. Kendimizi izole edersek salgının önüne geçebiliriz. Bu sıkıntılı süreci dayanışma ile hep birlikte atlatacağız? dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-12 14:12:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla coştu-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla ...
(Görüntülü) Yaşlı adam banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaşlı adam banyoda ölü bulundu
Adana polisinden helikopterli denetim
YEREL HABERLER Adana polisinden helikopterli denetim
(Görüntülü) Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla coştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla ...
Adana'da dam ve balkonlarda davul-zurnalı coşku
YEREL HABERLER Adana'da dam ve balkonlarda davul-zurnalı coşku
Duş almaya girdiği banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Duş almaya girdiği banyoda ölü bulundu
(Görüntülü) Adana?da yasağa uymayanlara ceza yazıldı; 'ambulans şoförüyüm' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana?da yasağa uymayanlara ceza yazıldı; ...
Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Bu zorlu süreci hep birlikte ...
Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki üretilen depoya baskın
Adana'da kaçak içki operasyonu Piyasa değeri 500 bin lira olan içki aroması, etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki operasyonu Piyasa değeri 500 bin ...
Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeğini polis aldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeğini polis aldı
Gönüllü kadınlar maske üretiyor Adana Tufanbeyli'de kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar maske üretiyor Adana Tufanbeyli'de ...
(Görüntülü) Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis, küçük kızın cips ve çikolata ...
Adana’nın meydanları güvercinlere kaldı
YEREL HABERLER Adana’nın meydanları güvercinlere kaldı
Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri ...
Adana Valiliği sokağa çıkma yasağı sürecinde de hizmetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Adana Valiliği sokağa çıkma yasağı sürecinde de ...
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Kaymakam Yılmaz;“Ceyhan genelinde tüm tedbirler alındı”
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz;“Ceyhan genelinde tüm tedbirler ...
70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira bağışladı
YEREL HABERLER 70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira ...
Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim
YEREL HABERLER Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone ...
Adana'da sokaklar boş kaldı (2)
YEREL HABERLER Adana'da sokaklar boş kaldı (2)
Adana’da sokağa çıkanlara helikopterli denetim
YEREL HABERLER Adana’da sokağa çıkanlara helikopterli denetim
Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede
YEREL HABERLER Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede
Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X