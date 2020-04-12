(Görüntülü) Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

DHA

(Görüntülü) Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi<br>ADANA?da Esengül Özil (8), 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamadığı için polislere elektronik posta göndererek kendisine cips ve çikolata alması için ricada bulundu. Polisler ise bu talebin üzerine küçük kıza sürpriz yaparak evine bir poşet çikolata ve cips götürdü.<br>İçişleri Bakanlığı koronavirüsü salgını nedeniyle 10 Nisan günü gece saat 24.00?dan itibaren 3o büyükşehir ile Zonguldak?ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan kentlerden olan Adana?da yaşayan Esengül Özil, bugün akşam saatlerinde ailesine canının cips ve çikolata yemek istediğini söyledi. Ancak yasak nedeniyle marketlerin kapalı olması ve dışarı çıkamadıklarından dolayı küçük kızın ailesi bu isteği yerine getiremedi.<br>?POLİS ABİ CANIM CİPS İSTEDİ?<br>Küçük kız bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü?nün ?adana155@egm.gov.tr? adresine e-posta göndermeye karar verdi ve ailesine bunu iletti. Ailesi de polise kızlarının ?Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım.  Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum? mesajını ileten maili gönderdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi. Kısa süre içerisinde ekipler küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu çikolata ve cipsi Esengül Özil?e ulaştırdı. Polisleri evinin önünde görünce çok şaşıran küçük kız, kendisine yapılan sürpriz sonrası çok mutlu olduğunu ve polislere teşekkür ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-12 09:09:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da kaçak içki operasyonu Piyasa değeri 500 bin lira olan içki aroması, etil alkol ve içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki operasyonu Piyasa değeri 500 bin ...
Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeğini polis aldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeğini polis aldı
Gönüllü kadınlar maske üretiyor Adana Tufanbeyli'de kaymakamlığın koordinesinde gönüllü kadınlar maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar maske üretiyor Adana Tufanbeyli'de ...
Adana’nın meydanları güvercinlere kaldı
YEREL HABERLER Adana’nın meydanları güvercinlere kaldı
Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri ...
Adana Valiliği sokağa çıkma yasağı sürecinde de hizmetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Adana Valiliği sokağa çıkma yasağı sürecinde de ...
Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı
Kaymakam Yılmaz;“Ceyhan genelinde tüm tedbirler alındı”
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz;“Ceyhan genelinde tüm tedbirler ...
70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira bağışladı
YEREL HABERLER 70 yaşındaki yaşlı adam, kampanyaya bin 500 lira ...
Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim
YEREL HABERLER Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone ...
Adana'da sokaklar boş kaldı (2)
YEREL HABERLER Adana'da sokaklar boş kaldı (2)
Adana’da sokağa çıkanlara helikopterli denetim
YEREL HABERLER Adana’da sokağa çıkanlara helikopterli denetim
Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede
YEREL HABERLER Mobil fırınlar sahada, polisler devriyede
Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, ...
Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, ...
(Görüntülü) Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; hastaneden kaçınca polis böyle yakaladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana koronavirüs testi pozitif çıktı; ...
(Görüntülü) Adana'da sokaklar boş kaldı (DRONE İLE BİRLİKTE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da sokaklar boş kaldı (DRONE İLE ...
(Görüntülü) Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da kebapçıların kapanması hal ...
Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp polislere dehşet yaşattı Korona olduğunu öğrenince karantinadan kaçan genç, kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Korona virüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçıp ...
(Görüntülü) ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI KENTTE SESSİZLİK HAKİM
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI ...
Prof.Dr. Ortaş; “Bilim Kurulları kalabalık olmamalıdır” Çukurova Üüniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş: “Bu zorlu dönemde somut olgular toplumun aydınlatılması ve bilinç artırımına ufuk açıcı olduğu için bilim insanlarının açıklamaları yararlı olmuştur.”
YEREL HABERLER Prof.Dr. Ortaş; “Bilim Kurulları kalabalık ...
Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
YEREL HABERLER Adana’da sokağa çıkma yasağının ilk cezası kesildi
(Görüntülü) ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI KENTTEN HAVADAN GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI ...
(Görüntülü) VETERİNER HEKİMLER ODASI: BİLİM KURULLARINDA DAHA ÇOK VETERİNER HEKİM OLMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VETERİNER HEKİMLER ODASI: BİLİM ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X