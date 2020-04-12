Çiftçiler ve besiciler gıda sıkıntısı yaşanmasın diye çalışıyor Sokağa çıkma yasağının olduğu Adana'da çiftçiler ve besiciler üretimin durmaması için çalışmaya devam etti

Adana'da sokağa çıkma yasağının devam ettiği bugün çiftçiler ve besiciler üretimin durmaması için tarlalarda çalışarak, hayvanlarını otlattı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği 30 büyükşehirden biri olan Adana'da gıda tedarik zincirinin devam etmesi için çiftçiler ve besiciler çalışmaya devam etti. Besicilik yapan vatandaşlar, hayvanlarını çıkarıp doğada otlattı. Büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren bir kadın, mecbur olduğu için çalıştığını söyledi.

Küçükbaş hayvanlarını otlatan bir başka vatandaş ise, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen çalışmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Çiftçilik yapan vatandaşlar da tarlalarında çalışmaya devam etti. Seralarını kontrol eden bazı çiftçiler, drone ile çekim yapıldığını görünce tepki gösterdi. Tarım işçilerinin drone'a taş atması dikkat çekti.

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