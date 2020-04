Başkan Bünül: "Esnaf da, vatandaş da mağduriyet yaşamadı"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçede yaptıkları istişareler sonucu esnafın da, vatandaşın da bir mağduriyet yaşamadığını söyledi.

Başkan Bünül, CHP Ceyhan İlçe Başkanlığının sosyal medyadan AK Parti'yi hedef alan paylaşımlarına tepki gösterirken, "Kendi beceriksizliklerine kılıf bulmak, hatalarına suçlu aramaktan başka işi olmayan CHP Ceyhan İlçe Örgütünü paylaşımlarından dolayı kınıyorum. Sokağa çıkma yasağı ulusal basında tüm kurumlara, görevlilere ve kamuoyuna duyurulmuş; ilgili her kurum kendi görev alanlarında resen harekete geçmiştir. Konu ilgili olarak Adana Valiliği ve Ceyhan Kaymakamlığı da, kararın aciliyeti dolayısıyla internet sitelerinden, kişisel sosyal medya hesaplarından, polis araçlarından halka duyurular yapmış, tüm yerel basın da konuyu bu kanaldan takip ederek tüm Ceyhanlılar bilgilendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bünül şöyle devam etti:

"Devletin, karar ve uygulama mercilerinin şerefli makamlarını hedef almak hadsizlik ve edepsizliktir. İsnat edilen konuda sokağa çıkma yasağı ilan edildikten kısa bir süre sonra 22:30 saatleri sırasında Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz'ı bizatihi arayarak, temsil ettiğimiz Fırıncılar ve Unlu Maddeler Odası üyeleri, esnaflarımız ve vatandaşlarımız mağdur olmaması için 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinin nasıl işleyeceği konusunda istişarelerde bulunduk. Çok şükür yaptığımız istişareler sonucu esnafımız da, vatandaşımız da bir mağduriyet yaşamadı."

Ülke ve milletin olağanüstü bir dönem yaşadığını ifade eden Bünül şunları kaydetti:

"Her kurum, imkanı olan özel kuruluşlar yardım ve hizmet için yarışıyor. Halka hizmet için özel davetiye mi bekliyorsunuz? Lütfen kişisel ve siyasi menfaatlerinizin peşinden koşmayı bırakın da siz de herkes gibi hizmete koşun, elinizi tutan mı var. Hoş, salgında siz şehrin suyunu bile 3 gün kestiniz. Buyurun, fazla değil iki fakirin hatırını sorun, üç fakirin ihtiyacını karşılayın. Algı, yalan ve iftira ile milletin aklıyla oynamaya çalışıyorsunuz. Fakat, bu milletin feraset ve basiret sahibi bir millet olduğunu unutuyorsunuz. Her zaman gerektiğinde gereğini milletimiz yapmıştır, yapacaktır. Devletimizle ve devletimizin kurumları ve görevlileriyle biz övünüyoruz. Salgınla mücadelede canla başla çalışan herkesi kutluyor, alkışlıyoruz. Siz de bu şekilde fitneye ve mide bulandırmaya devam edin bakalım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.