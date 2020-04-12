Vatandaş evde kalsın diye çalışıyorlar İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, başta polisler olmak üzere, sağlık çalışanları, fırın ustaları ve temizlik görevlileri vatandaşların evde kalması için çalışmaya devam ediyor

İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, başta polisler olmak üzere, sağlık çalışanları, fırın ustaları ve temizlik görevlileri vatandaşların evde kalması için çalışmaya devam ediyor.

Yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü saat 24.00'dan pazar günü 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara virüs bulaşmaması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı meslek grupları vatandaşın evde kalması için çalışmaya devam ediyor. Başta polisler, sağlık çalışanları, temizlik görevlileri, fırın ustaları herkes evde kalsın diye gecegündüz çalışıyor. Bu kapsamda fırınlara vatandaşlar ekmek almaya çıkabiliyor ancak ekmek alırken de sosyal mesafe kuralına uymak zorunda.

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