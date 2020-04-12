(Görüntülü) Yüreğir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Koronavirüsü yendi! O uyarıyı yaptı!

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ADANA?da Yüreğir Belediyesi ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama bıraktı.<br>Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan Cuma günü İçişleri Bakanlığınca 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-12 17:42:43<br>

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